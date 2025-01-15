PT KAI Daop 1 Jakarta bakal mengoperasikan 7 KA tambahan menjelang libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Kereta api tambahan ini guna mengakomodir pelanggan yang akan libur panjang di akhir Januari 2025. Untuk periode long weekend ini, tiket kereta api sudah bisa dipesan melalui aplikasi Access by KAI.

Ada beberapa tujuan favorite untuk KA tambahan seperti Yogyakarta, Solo, Bandung dan Surabaya.

(rns)

