Muncul wacana sekolah akan diliburkan sebulan penuh pada saat Ramadhan 2025 mendatang. Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan tersebut akan diputuskan pekan ini
Pemerintah akan menerbitkan surat edaran untuk mengatur libur sekolah pada saat Ramadhan jika wacana tersebut terealisasi.
Mu'ti menyebutkan terdapat tiga opsi untuk mengatur libur sekolah pada saat Ramadhan. Pengumuman akan menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Tanah Air.
