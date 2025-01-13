Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid melantik sejumlah pejabat, Senin (13/1/2025). Ada nama beken yang juga turut dilantik hari ini. Salah satu sosoknya yakni artis Raline Shah.

Raline dilantik sebagai Stafsus Menteri Bidang kemitraan Global dan Edukasi Digital. Raline Shah dikenal sebagai pemain film 5 Cm hingga Surga yang Tak Dirindukan.

Selain itu, ada presenter Metro TV Fifi Aleyda Yahya yang juga turut dilantik. Fifi mengisi jabatan Dirjen Komunikasi Publik, dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital. Fifi menggeser posisi Prabu Revolusi juga yang menempati jabatan pada 19 Agustus 2024.

Berikut nama pejabat yang dilantik hari ini:

1. Sekjen Kementerian Komdigi: Ismail

2. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Wayan Toni Supriyanto

3. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Mira Tayyiba

4. Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Edwin Hidayat Abdullah

5. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital: Brigjen Pol Alexander Sabar

6. Direktur Jenderal Komunikasi Publik, dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital: Fifi Aleyda Yahya

7. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital: Arief Tri Hardiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital: Raden Wijaya Kusuma Wardhana

9. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Masa, Kementerian Komunikasi dan Digital: Andara Molly Prabawaty

10. Staf Ahli Bidang Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital: Mochamad Hadiyana

11. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis: Aida Rezalina

12. Staf Khusus Menteri Bidang kemitraan Global dan Edukasi Digital: Ralina Rahmat Sah (Raline Shah)

13. Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi: Rudi Susanto

Jabatan Tingkat Pratama

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal: Yustina Dwiratna

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital: Indra Maulana

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital: Nada Fitria

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital: Aryo Pamoragung

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Mediodecci Lustarini

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Very Radian Wicksono

7. Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nizam

8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital: I Nyoman Adhiarna

