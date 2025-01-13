Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK, Senin (13/1/2025). Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 09.30 WIB. Hasto datang bersama tim kuasa hukumnya Maqdir Ismail dan Ronny Talapessy.

Hasto terlihat sumringah bahkan melemparkan senyum ke arah awak media. Agenda hari ini, Hasto akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Pemilu 2019.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News