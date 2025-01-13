Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia. Diplomat senior, Prof Dr Hasjim Djalal meninggal dunia, Minggu (12/1/2025). Prof Dr Hasjim Djalal juga merupakan ayah dari Dino Patti Djalal.

Almarhum Hasjim Djalal meninggal dunia dalam keadaan tenang dan damai didampingi istri, anak, cucu dan saudara-saudaranya. Almarhum Hasjim Djalal disemayamkan di rumah duka di Cilandak Barat. Rencana almarhum akan dikebumikan di TMP Kalibata, Senin (13/1/2025).

(rns)

