Anak berusia 5 tahun viral lantaran bermain skuter ditengah jalan raya yang ramai oleh kendaraan yang melintas. Momen tersebut direkam pengendara mobil yang melintas di Cakung, Jakarta Timur.

Beberapa pengendara motor mencoba menggiring sang anak ke pinggir jalan namun bocah tersebut malah menghindar dan kembali ke tengah jalan. Menurut warga sekitar, bocah itu bukan warga sekitar.

Kontributor: Rio Manik

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News