Penyidik KPK membawa satu koper dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi hari ini.

Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB. Tim penyidik membawa satu koper berwarna hitam.

Penggeledahan yang dilaksanakan tim penyidik juga didampingi oleh belasan anggota kepolisian.

Reporter : Danandaya Arya Putra

Produser : Febry Rachadi

(rns)

