JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata memastikan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih akan dilaksanakan di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis 9 Januari 2025.

Wahyu mengatakan, sejumlah Paslon akan hadir dalam proses pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.

