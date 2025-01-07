...

KPU Jakarta Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 19:23 WIB
A A A
JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata memastikan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih akan dilaksanakan di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis 9 Januari 2025.
 
Wahyu mengatakan, sejumlah Paslon akan hadir dalam proses pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.
 
 
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Muarif Ramadhan

(rns)

