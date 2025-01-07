...

Sambangi Rumah Bang Doel, KPU Jakarta Antar Undangan Penetapan Pilkada 2024

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 17:04 WIB
JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata didampingi sejumlah komisioner menyambangi kediaman Cawagub Jakarta terpilih, Rano Karno di Warung Garasi Si Doel, Komplek Karang Asri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). 
 
Kedatangan para komisioner KPU DKI Jakarta untuk mengantarkan undangan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024.
 
 
Produser: Febry Rachadi
Video Editor:  Muarif Ramadhan

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

