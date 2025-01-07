JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata didampingi sejumlah komisioner menyambangi kediaman Cawagub Jakarta terpilih, Rano Karno di Warung Garasi Si Doel, Komplek Karang Asri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Kedatangan para komisioner KPU DKI Jakarta untuk mengantarkan undangan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Baca juga artikel: KPU Jakarta Antar Undangan Penetapan Pilkada 2024 ke Bang Doel

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News