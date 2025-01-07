...

Rumah Hasto Kristiyanto di Bekasi Digeledah KPK

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 15:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (7/1/2025).
 
Penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di rumah Hasto yang berada di wilayah Bekasi. Di sekitar rumah Hasto juga nampak terparkir, 7 mobil yang diduga digunakan tim penyidik KPK.
 
Sebelumnya, kabar penggeledahan rumah Hasto dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dengan adanya penggeledahan itu, belasan polisi melakukan penjagaan di depan rumah Hasto.
 
Reporter : Danandaya Arya Putra 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

