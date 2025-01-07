Jumlah penumpang kereta LRT selama momen libur Nataru tembus di angka 1.142.377 penumpang. Angka itu mengalami peningkatan 84,25 persen dibanding periode angkutan Nataru sebelumnya. Adapun puncak pengguna tertinggi pada 31 Desember 2024 dengan total 92.682 penumpang.

Lonjakan terjadi karena banyak masyarakat memanfaatkan layanan LRT Jabodebek sebagai transportasi untuk merayakan malam pergantian tahun.

(rns)

