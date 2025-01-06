...

Selamat! Mahalini dan Rizky Febian Umumkan Hamil Anak Pertama

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 06 Januari 2025 13:34 WIB
A A A
Pasangan Mahalini dan Rizky Febian mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Kehamilan Mahalini diumumkan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia tampak memamerkan hasil maternity photoshoot bersama sang suami.
 
Dalam unggahannya, Mahalini tampak duduk memperlihatkan baby bump-nya. Rizky Febian pun meminta doa untuk kelancaran kehamilan anak pertamanya. 
 
Sebelumnya, Rizky Febian-Mahalini resmi akad nikah ulang pada 27 Desember 2024. Pernikahan itu telah terdaftar di KUA Setiabudi, Jakarta Selatan. 
 

