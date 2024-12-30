Hasil babak pertama Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Senin (30/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Tim Gajah Perang.

Gol tunggal di babak pertama dicetak oleh Peeradon Chamratsamee (38’). Namun, agregat saat ini masih sama kuat 2-2 pada leg II turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut.

Reporter: Wikanto Arungbudoyo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News