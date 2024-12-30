Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi'i telah membuat kajian terkait Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025. Nilai BPIH yang diusulkan ke Komisi VIII DPR RI sebesar Rp93.3 juta, bisa ditekan menjadi Rp85 juta.

Wamenag menyampaikan bahwa BPIH yang disetor jemaah bisa turun hingga menjadi Rp56 juta.

Sebelumnya, Kemenang mengusulkan BPIH untuk musim haji 2025 sebesar Rp93.386.684,99.

Nantinya, BPIH yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49 sementara sebanyak Rp28.016.905 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH.

Reporter: Achmad Al Fiqri

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News