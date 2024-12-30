Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Prabowo dikabarkan akan memimpin rapat terbatas membahas masalah ketahanan pangan di tahun 2025. Ketahanan pangan akan dibahas bersama sejumlah menteri terkait.

Seluruh potensi akan dimaksimalkan demi cadangan pangan energi dan air untuk kepentingan masyarakat.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

