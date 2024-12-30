...

Menangis di Sidang Vonis, Ibunda Helena Lim Dikeluarkan

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 13:26 WIB
Ibunda Helena Lim, Hoa Lian menangis saat sidang vonis anaknya dibacakan, Senin (30/12/2024). Sidang vonis berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024). Ibunda Helena menangis meminta dirinya untuk berada di kursi pesakitan itu.
 
Mulanya, hakim mendengar suara tangisan yang ternyata itu suara ibunda Helena. Hakim kemudian meminta ibu Helena dibawa keluar dari ruang sidang. Hakim menyebut hal itu dilakukan agar konsentrasi hakim tidak terganggu.
 
Ibunda Helena lalu dibawa petugas keluar dari ruang persidangan. 
 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali

(fru)

