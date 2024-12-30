Pihak kampus UIN Jakarta angkat bicara terkait insiden kebakaran, Senin (30//12/2024). Menurut Humas UIN Jakarta, Zaenal Muttaqin pihaknya masih belum menyimpulkan motif kebakaran. Bahkan pasca kebakaran, aktivitas kampus pun kembali berjalan normal.

Sementara, kondisi terkini di ruang rektorat masih diberi garis polisi. Kasus kebakaran ini telah ditangani Polsek Ciputat Timur dan Polres Tangsel.

(rns)

