Penampakan 4 Ruko Terbakar Hebat di Kawasan Senen Jakarta Pusat

Rizki Faluvi, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 11:22 WIB
Kebakaran melanda empat ruko yang dijadikan tempat usaha, Senin (30/12/2024). Lokasi di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat. Empat ruko itu terdiri dari warung makan, tempat tinggal, sablon dan penjual terpal 
 
Petugas damkar yang berada dilokasi dengan cepat melokalisir api. Petugas juga mengerahkan satu unit mobil fire stick ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko-ruko tersebut. 
 
Diduga api muncul pertama kali dari salah satu ruko warung makan. Belum ada informasi apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
 

(rns)

