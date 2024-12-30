Kebakaran melanda empat ruko yang dijadikan tempat usaha, Senin (30/12/2024). Lokasi di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat. Empat ruko itu terdiri dari warung makan, tempat tinggal, sablon dan penjual terpal

Petugas damkar yang berada dilokasi dengan cepat melokalisir api. Petugas juga mengerahkan satu unit mobil fire stick ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ruko-ruko tersebut.

Diduga api muncul pertama kali dari salah satu ruko warung makan. Belum ada informasi apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

(rns)

