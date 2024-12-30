Kebakaran terjadi di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat, Tangsel, Senin (30/12). Lokasi kebakaran di kampus I Gedung Rektorat, tepatnya di ruang rektor.
Ruangan Wakil Rektor 2 hingga lantai tiga bangunan tersebut terbakar. Kobaran api masih menyala dan asap hitam membumbung tinggi. Sementara tiga unit mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
