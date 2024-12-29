...

Bundaran HI Siap Meriahkan Pergantian Malam Tahun Baru, Begini Persiapannya

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 29 Desember 2024 17:50 WIB
Bundaran HI, Jakarta Pusat bakal dijadikan tempat perayaan malam tahun baru. 
 
Panggung hiburan telah terpasang di lokasi untuk memeriahkan acara pergantian tahun. Panggung hiburan berdiri di sekitar Halte Bus TransJakarta Bundara HI. 
 
Terlihat beberapa crew sedang melakukan pekerjaan untuk merampungkan panggung. Selain itu, video tron pun telah dipasang mengelilingi sisi Bundaran HI. Malam pergantian tahun bakal menampilkan pertunjukan drone dan kembang api.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
 

(rns)

