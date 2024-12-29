Begini kondisi di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (29/12/2024). Banjir rob kembali melanda setelah sempat surut kemarin siang. Genangan air merendam sebagian ruas jalan menuju Pelabuhan Muara Angke.

Ketinggian air di ruas jalan tersebut mencapai 40 sentimeter lebih. Tidak heran hanya kendaraan besar yang bisa melintasi genangan air. Sebelumnya, banjir rob sudah melanda kawasan tersebut selama sepekan.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News