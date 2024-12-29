...

Banjir Rob Kembali Melanda Muara Angke, Ketinggian Air Capai Setengah Meter

Rizki Faluvi, Jurnalis · Minggu 29 Desember 2024 15:22 WIB
Begini kondisi di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (29/12/2024). Banjir rob kembali melanda setelah sempat surut kemarin siang. Genangan air merendam sebagian ruas jalan menuju Pelabuhan Muara Angke. 
 
Ketinggian air di ruas jalan tersebut mencapai 40 sentimeter lebih. Tidak heran hanya kendaraan besar yang bisa melintasi genangan air. Sebelumnya, banjir rob sudah melanda kawasan tersebut selama sepekan.
 
 

(rns)

