Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) mulai dipenuhi jemaat jelang acara puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 yang diselenggarakan Sabtu (28/12/2024) sore ini.
Kendaraan mulai ramai mengantre di Jalan Gatot Subroto mengarah ke GBK. Adapun pintu masuk GBK juga ramai dimasuki kendaraan.
Acara perayaan Puncak Natal Nasional ini juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri.
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser : Febry Rachadi
(rns)
