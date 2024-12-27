Tim Nasional (Timnas) Thailand secara mengejutkan tumbang dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, tim berjuluk Gajah Perang itu tepatnya kalah dengan skor 1-2 dari tim tuan rumah.

Filipina memang tampil luar biasa di sepanjang laga melawan Thailand. Bahkan Filipina menjadi tim yang unggul lebih dulu lewat aksi Sandro Reyes di menit 21.

Thailand pun sempat membalas berkat Suphanan Bureerat di menti 45. Skor 1-1 bertahan sampai babak pertama berakhir, bahkan hingga pengujung babak kedua.

Namun, Kike Linares secara mengejutkan mencetak gol di menit 90+5. Hal itu membuat sang juara bertahan tumbang 1-2 dari Filipina di leg pertama semifinal Piala AFF 2024.

Reporter: Andri Bagus Syaeful

(rns)

