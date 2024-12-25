...

Libur Natal, Monas Berubah Warna dan Sajikan Air Mancur Menari, Catat Tanggalnya

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2024 21:42 WIB
A A A
JAKARTA - Masyarakat antusias mendatangi Monas untuk menyaksikan pertunjukan video mapping dan air mancur menari, Rabu (25/12). Video mapping berada di sisi Silang Selatan Monas, sedangkan pertunjukan air mancur menari berada di sisi Silang Barat Monas. 
 
Pertunjukan video mapping dan air mancur menari digelar sejak tanggal 25-27 Desember 2024, mulai pukul 19.30-20.00 WIB. Pertunjukan menjadi favorit bagi warga untuk mengisi libur panjang Nataru.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
(fru)

