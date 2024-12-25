JAKARTA - Stasiun Pasar Senen diserbu ribuan calon penumpang bertepatan dengan perayaan Natal, Rabu (25/12). KAI mencatat jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 16.756 penumpang.

Adapun tujuan favorit para penumpang kereta adalah Stasiun Lempuyangan, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Surabaya, Stasiun Malang, dan Stasiun Semarang.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News