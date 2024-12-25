...

Libur Natal, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Membeludak di Stasiun Halim

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2024 17:40 WIB
JAKARTA - Stasiun Kereta Cepat Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur dipadati puluhan ribu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Bandung, Jawa Barat, pada Hari Raya Natal ini. Mereka memanfaatkan momen liburan bersama keluarga.
 
Terlihat para calon penumpang turut dilengkapi dengan barang bawaan untuk bekal di tempat liburannya masing-masing. Pada Hari Raya Natal ini jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 20 persen dibandingkan pada masa libur biasanya.
 
Sebanyak 175 ribu tiket juga telah terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi peningkatan jumlah calon penumpang akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun mendatang.
 
 
