Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memberikan ucapan Selamat Natal 2024 bagi umat Kristiani, Rabu (25/12), sekaligus mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nasaruddin berharap, momentum perayaan Natal 2024 bisa memberikan rasa kedamaian dan kerukunan yang menjadi syarat pembangunan negeri.

Menag juga mengajak agar perayaan Natal bisa menjadi ajang membumikan ajaran agama masing-masing.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News