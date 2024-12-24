...

Natal 2024, Menag Ajak Tebar Cinta Kasih dan Membumikan Ajaran Agama

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2024 19:02 WIB
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memberikan ucapan Selamat Natal 2024 bagi umat Kristiani, Rabu (25/12), sekaligus mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 
Nasaruddin berharap, momentum perayaan Natal 2024 bisa memberikan rasa kedamaian dan kerukunan yang menjadi syarat pembangunan negeri.
 
Menag juga mengajak agar perayaan Natal bisa menjadi ajang membumikan ajaran agama masing-masing.
 
Reporter: Binti Mufarida 
 

