JAKARTA - Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko membeberkan bahwa puluhan ribu warga masih memadati areal Stasiun Daop 1 Jakarta, di antaranya Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk meninggalkan Jabodetabek memanfaatkan libur Nataru pada H-1 Natal pada Selasa (24/12/2024).

Jumlah kereta api reguler dan kereta api tambahan per hari ini untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir sebanyak 48 KA dan Stasiun Pasar Senen ada 38 KA secara total Gambir dan Pasar Senen ada 86 KA dari Daop 1 Jakarta.

