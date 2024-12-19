Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi telah rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (19/12). Budi Arie keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam.

Budi Arie tiba di Gedung Bareskrim Polri, pada 10.00 WIB, namun kedatangan Budi tak terpantau awak media. Eks Menkominfo tersebut menegaskan hanya membantu polisi memberikan informasi terkait aktivitas judi online yang menyeret sejumlah mantan anak buahnya.

