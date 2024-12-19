...

Pj Gubernur Jakarta Nonaktifkan Kadisbud DKI usai Terlibat Dugaan Korupsi Rp150 Miliar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2024 17:31 WIB
Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi resmi menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI, Iwan Henry Wardhana buntut dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan pada Kamis (19/12/2024).
 
Teguh telah menunjuk Sekretaris Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana harian (Plh) Kadisbud. Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta komitmen menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dalam upaya menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
 
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp150 miliar.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 

(fru)

