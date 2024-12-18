Laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Myanmar vs Laos dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Berlaga di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Rabu (18/12/2024) sore WIB, tiga gol Myanmar dicetak oleh Lwin Moe Aung (32’) dan brace Win Naing Tun (87’ dan 90+3’). Sementara Laos, mereka mencetak 2 gol via aksi Kydavone Souvanny (77’) dan Chony Waenpaseuth (81’).

Hasil ini membuat Myanmar ada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Sementara Laos, mereka ada di urutan kelima alias dasar klasemen Grup B dengan 2 poin. Myanmar pun masih menjaga asa lolos semifinal Piala AFF 2024.

