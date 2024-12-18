...

Bacakan Pleidoi, Tangis Harvey Moeis Pecah saat Singgung Sandra Dewi

Nur Khabibi, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 20:31 WIB
A A A
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengeluaran tata niaga timah Harvey Moeis membacakan nota pembelaan atau pleidoi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/12). Tangis Harvey pecah saat membahas istrinya, Sandra Dewi. 
 
Harvey menyatakan Sandra Dewi menjadi pihak yang paling dirugikan, namun istrinya tetap mensupport dirinya. Sebelumnya, Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar serta membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Timah.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini