Mantan Menkumham Yasonna Laoly usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (18/12). Yassona Laoly menjalani pemeriksaan selama 7 jam.

Pemeriksaan Yasonna Laoly untuk dimintai keterangan terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang menyeret eks Caleg PDIP dan juga buronan KPK, yakni Harun Masiku.

Yasonna mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham.

