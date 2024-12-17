...

Menang Comeback, Gajah Perang Thailand Menang Dramatis atas Singapura 4-2

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 23:52 WIB
Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- sukses menang comeback secara dramatis atas Singapura dengan skor 4-2.
 
Duel sengit tersaji dalam pertemukan Timnas Singapura vs Timnas Thailand dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2024. Berlaga di National Stadium, Singapura, pada Selasa (17/12/2024) malam WIB, Singapura unggul lebih dahulu via gol Shawal Anuar (10’) dan Faris Ramli (34’).
 
Tetapi, Thailand berhasil menyamakan kedudukan via Patrik Gustavsson (45+3’) dan Suphanat Mueanta (52’). Kemudian, jelang akhir laga, Thailand bisa mencetak 2 gol via Peeradon Chamratsamee (90+3’) dan Teerasak Poeiphimai (90+15').
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
