Angkor Warriors, julukan Timnas Kamboja sukses menang 2-1 atas Timor Leste

di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Kamboja kini naik ke urutan ketiga di klasemen sementara Grup A.

Hasil manis diraih Timnas Kamboja saat melawan Timor Leste di Phnom Penh Olympic Stadium, Selasa (17/12/2024) sore WIB. Laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 itu dimenangkan dengan skor 2-1 berkat gol Sor Rotana (42’) dan Hav Soknet (79’).

Kemenangan ini membuat Kamboja naik ke posisi tiga klasemen sementara Grup A dengan mengemas empat poin. Mereka terpaut dua angka dari Thailand yang saat ini sedang tertinggal dari Singapura.

