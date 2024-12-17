...

Kereta Api Direct Rute Jakarta-Yogyakarta, Nyaman dan Waktu Tempuh Hanya 6 Jam

Abdul Aziz, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 15:52 WIB
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yodhoyono menguji coba direct train Jakarta-Yogyakarta. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi baik jelang Nataru.
 
Direct Train adalah sebuah layanan perjalanan langsung tanpa transit atau berhenti di stasiun antara. Durasi perjalanan bakal ditempuh para penumpang saat menaiki direct train Jakarta–Yogyakarta hanya memakan waktu 6 jam saja.
 
Harga tiket promo Direct Train ini adalah 475 ribu rupiah, dengan kapasitas tempat duduk 300 seat kelas eksekutif. Direct Train akan dioperasikan selama momen libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. 
 
 
Reporter: Abdul Aziz
Produser: Febry Rachadi

(fru)

