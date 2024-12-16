Acara komunitas motor CB di Nganjuk, Jawa Timur viral di media sosial usai anggota komunitasnya tidur-tiduran, makan bahkan merokok dalam minimarket dengan kaki dipenuhi lumpur.

Peristiwa terjadi saat anggota club motor sedang mengadakan acara di Stadion Warujayeng Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Tidak hanya minimarket, Stadion yang digunakan untuk acara juga mengalami kerusakan.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News