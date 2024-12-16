...

Respons AHY Usai Jokowi Dipecat PDIP, Bakal Diajak Gabung Partai Demokrat?

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 19:40 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi dipecatnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution oleh PDIP.
 
AHY enggan menanggapi saat ditanya peluang mengajak Jokowi dan keluarga bergabung ke Partai Demokrat.
 
Sebelumnya, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.
 
Pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).
 
