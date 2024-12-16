...

Prabowo Gelar Ratas Persiapan Nataru, Bahas Keamanan hingga Persediaan BBM dan Sembako

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 16:59 WIB
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas persiapan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/12).
 
Meski persiapan Nataru telah dibahas beberapa kali namun Prabowo ingin jajarannya melakukan koordinasi dengan baik.  
 
Prabowo ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai keamanan, transportasi hingga ketersediaan bahan pangan. Prabowo menjelaskan Ratas digelar agar masyarakat dapat menjalankan Natal ataupun Tahun Baru dengan penuh suka cita.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
 

(rns)

