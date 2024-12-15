...

Hasil Piala AFF 2024 Grup B: Indonesia Takluk 0-1 dari Vietnam

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2024 22:25 WIB
A A A
Timnas Indonesia harus pulang dengan tangan kosong usai takluk dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Vietnam diciptakan pada menit ke-76 lewat sepakan keras Nguyen Quang Hai yang tak mampu dibendung kiper Timnas Indonesia, Cahya Supriadi.
 
Dengan hasil ini, Timnas Indonesia melorot ke posisi 2 di grup B Piala AFF 2024 dengan mengemas 4 poin dari 3 kali bermain. Sedangkan Vietnam memimpin klasemen dengan mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dimainkan.
 
Produser: Akira Aulia
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini