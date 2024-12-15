Timnas Indonesia harus pulang dengan tangan kosong usai takluk dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Vietnam diciptakan pada menit ke-76 lewat sepakan keras Nguyen Quang Hai yang tak mampu dibendung kiper Timnas Indonesia, Cahya Supriadi.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia melorot ke posisi 2 di grup B Piala AFF 2024 dengan mengemas 4 poin dari 3 kali bermain. Sedangkan Vietnam memimpin klasemen dengan mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dimainkan.

Produser: Akira Aulia

(rns)

