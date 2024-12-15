Laos diimbangi Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di New Laos National Stadium, Vientiane, pada Minggu (15/12/2024). Skor akhir 1-1.

Gol Laos tercipta pada menit ke-34. Jadi, awalnya pemain Laos melepas umpan lambung dari sepak pojok. Lalu pemain Filipina, Michael Baldisimo, coba membuang bola, tetapi bola malah masuk gawang sendiri.

Pada babak kedua, Filipina terus membombardir pertahanan Laos. Mereka baru bisa membobol gawang Laos di menit 77 lewat sepakan Sandro Reyes yang membuat bola bersarang di jala gawang Laos.

Tiada gol lagi tercipta setelahnya. Total, Laos melepas 10 tembakan (2 akurat), sedangkan Filipina membuat 14 tembakan (5 akurat) dan mendominasi penguasaan bola di atas 70 persen.

