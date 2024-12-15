Begini kondisi Jalan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional, Pluit, Jakarta Utara.

Tidak adanya tanggul di wilayah tersebut menyebabkan banjir rob tahunan. Warga sekitar pun meminta pemerintah membuatkan tanggul di pesisir pantai. Diketahui, setiap tahunnya sekitar 300 kepala keluarga terdampak banjir rob.

Sebelumnya, Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji juga mengatakan 6 RT dan sejumlah ruas jalan terdampak akibat banjir rob di wilayah Jakarta Utara.

Meski begitu tidak ada warga yang mengungsi atas musibah banjir ini. Pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan waspada.

Reporter: Danandaya Arya Putra

