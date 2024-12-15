...

KAI Catat 305.000 Tiket untuk Nataru Ludes Terjual, 59 Persen Tiket Masih Tersedia

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2024 18:18 WIB
Penjualan tiket kereta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terus mengalami peningkatan. 
 
Empat hari jelang masa angkutan Nataru pada 19 Desember 2024 - 5 Januari 2024 tercatat jumlah tiket kereta jarak jauh ludes terjual sebanyak 305.000 tiket. Pemberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen dan beberapa stasiun di wilayah Daop 1. 
 
KAI menyediakan 743.904 tempat duduk dengan rincian 41.328 tempat duduk per harinya. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi resmi Access By KAI atau kanal resmi lainnya. 
 
