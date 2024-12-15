Air laut mulai memasuki kawasan Pelabuhan Nizam Zachman, Minggu (15/12/2024). Lokasi tepatnya di Jalan Kakap, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Derasnya air laut dengan cepat membanjiri jalan serta pabrik-pabrik di pelabuhan.

Sejumlah pekerja mulai memasang tanggul karung pasir dan menghidupkan mesin pompa air. Hal tersebut untuk menjaga air agar tak masuk ke area pabrik-pabrik. Banjir rob yang sudah memasuki hari ketiga ini dikeluhkan pun warga.

Reporter: Sofyan Firdaus

