Skuad Garuda berhasil unggul 1-0 lewat tendangan Asnawi Mangkualam dalam pertandingan perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin (9/12/2024) malam

Gol dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Gol berawal dari lemparan ke dalam maut dari Pratama Arhan.

Umpan Arhan disambut pemain Timnas Indonesia tetapi masih bisa ditepis kiper Myanmar. Asnawi pun berhasil menyambut bola rebound dengan tendangannya hingga menjadi gol. Skuad Garuda unggul 1-0!

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia di laga ini. Sebab, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir Grup B nantinya yang bisa lolos ke babak semifinal.

Selain melawan Myanmar, Timnas Indonesia juga diharapkan sejumlah rival kuat lain di Grup B. Mereka adalah Filipina, Laos, dan juga Vietnam.

