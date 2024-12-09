...

MORNING ZONE: Mampukan Garuda Tumbangkan Myanmar Malam Ini?

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 15:18 WIB
Timnas Indonesia kedapatan bermain tandang melawan Myanmar pada laga pertama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Duel ini jelas akan jadi ujian tersendiri buat anak asuh Shin Tae-yong.
 
Sebab, Tim Merah Putih merupakan salah satu kesebelasan dengan rataan skuad termuda. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan mengisi skuad dengan mayoritas pemain berusia di bawah 23 tahun.
 
Sedangkan, Myanmar tidak mengikuti langkah Indonesia. Mereka justru serius menyikapi turnamen ini dengan memanggil pemain-pemain terbaiknya.
 
 
Liputan: Feby Novalius

(fru)

