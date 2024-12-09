PT KAI mengungkap 800 ribu tiket kereta jarak jauh telah laku terjual menjelang libur Nataru.

KAI menyiapkan 1.363 perjalanan kereta dengan 306 kereta tambahan untuk menghadapi lonjakan volume penumpang menjelang libur Nataru

Tujuan paling diminati penumpang, di antaranya Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya

KAI memastikan harga tiket kereta api tidak mengalami penurunan seperti harga tiket pesawat yang turun 10 persen.

KAI telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung 18 hari, mulai 19 Desember 2024 -5 Januari 2025.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

