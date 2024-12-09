...

Terungkap, Anak Bunuh Ayah dan Neneknya di Lebak Bulus Pernah Dibawa ke Psikiater

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 20:26 WIB
Polisi memeriksa ibu dari remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
 
Sang ibu sebelumnya menjalani perawatan intensif usai ditikam oleh pelaku yang juga anak kandungnya.
 
Polisi mengungkap pelaku pernah dibawa ke psikiater sebelum terjadinya pembunuhan.
 
Sementara, pelaku masih berada di LPAS tempat penitipan, sementara pelaku juga belum dipertemukan dengan ibu kandungnya.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
 
 

(fru)

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

