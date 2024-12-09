Polisi memeriksa ibu dari remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sang ibu sebelumnya menjalani perawatan intensif usai ditikam oleh pelaku yang juga anak kandungnya.

Polisi mengungkap pelaku pernah dibawa ke psikiater sebelum terjadinya pembunuhan.

Sementara, pelaku masih berada di LPAS tempat penitipan, sementara pelaku juga belum dipertemukan dengan ibu kandungnya.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

