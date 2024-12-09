...

Tim RIDO Sambangi MK, Klaim Miliki Bukti-Bukti Kecurangan Pilkada Jakarta

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 20:11 WIB
Tim RIDO mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berkonsultasi perihal pendaftaran sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024, Senin (9/12).
 
Tim hukum RIDO mengungkap batas akhir pendaftaran pengajuan sengketa Pilkada pada, Rabu (11/12). Tim RIDO sedang mempersiapkan berbagai bukti terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Jakarta. 
 
Sebelumnya, KPUD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan hasil suara pilkada Jakarta melalui rekapitulasi berjenjang. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dan menang 1 putaran.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
 

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

