Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pertemuan Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan merupakan ajakan untuk bergabung partai Gerindra.

Namun, Muzani menyebut Gerindra merupakan partai terbuka apalagi untuk Jokowi yang memiliki pengalaman sebagai Presiden dan punya jasa serta ketokohan bangsa. Muzani menegaskan Gerindra akan terhormat bila Jokowi bergabung.

Sebelumnya, Jokowi mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jumat (6/12/2024) malam.

Jokowi menyebutkan, pertemuan ini merupakan kunjungan balasan setelah Prabowo ke Solo beberapa waktu lalu. Jokowi juga mengungkap kangen dengan sosok Prabowo

Reporter: Achmad Al Fiqri

