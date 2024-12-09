...

Gerindra Ungkap Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Ajakan Gabung Gerindra?

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 18:17 WIB
A A A
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pertemuan Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan merupakan ajakan untuk bergabung partai Gerindra.
 
Namun, Muzani menyebut Gerindra merupakan partai terbuka apalagi untuk Jokowi yang memiliki pengalaman sebagai Presiden dan punya jasa serta ketokohan bangsa. Muzani menegaskan Gerindra akan terhormat bila Jokowi bergabung.
 
Sebelumnya, Jokowi mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jumat (6/12/2024) malam. 
 
Jokowi menyebutkan, pertemuan ini merupakan kunjungan balasan setelah Prabowo ke Solo beberapa waktu lalu. Jokowi juga mengungkap kangen dengan sosok Prabowo
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini